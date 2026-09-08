Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Балтика» — «Локомотив»

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 7-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой» (1:0). В качестве главного арбитра этого матча выступал Сергей Карасёв.

«Несложная игра для Карасёва. Но на 62-й минуте надо было показывать жёлтую Морозову за грубую игру. Арбитр почему-то посчитал, что футболист «Локомотива» сыграл в мяч. Хотя должен был увидеть, что тот «ножницами» зажевал ногу соперника, причём на скорости.

На 85-й минуте верно засчитал гол в ворота «Балтики». Не было здесь нарушения в атаке: Комличенко сыграл в мяч, после чего произошёл неизбежный контакт в ногах», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.