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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Балтика» — «Локомотив»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Балтика» — «Локомотив»
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Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 7-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и калининградской «Балтикой» (1:0). В качестве главного арбитра этого матча выступал Сергей Карасёв.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Мостовой – 85'    

«Несложная игра для Карасёва. Но на 62-й минуте надо было показывать жёлтую Морозову за грубую игру. Арбитр почему-то посчитал, что футболист «Локомотива» сыграл в мяч. Хотя должен был увидеть, что тот «ножницами» зажевал ногу соперника, причём на скорости.

На 85-й минуте верно засчитал гол в ворота «Балтики». Не было здесь нарушения в атаке: Комличенко сыграл в мяч, после чего произошёл неизбежный контакт в ногах», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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