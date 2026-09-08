Арбитр Федотов раскритиковал резервного судью матча «Зенит» — ЦСКА за момент с Семаком

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов раскритиковал резервного судью матча 7-го тура РПЛ «Зенит» — ЦСКА (1:2) Никиту Новикова за эпизод с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Главным арбитром этого матча был Андрей Прокопов.

«На восьмой минуте надо было удалять Семака за агрессивное поведение, которое привело к массовой конфронтации. Здесь вопросы к резервному арбитру. Всё, что происходит в технических зонах, относится к нему. И неважно, молодой ты судья или нет. Новиков не прочитал эпизод. Как только Жоао Виктор взял мяч в руки и оказался около Семака, нужно было моментально туда бежать. Конечно, никто не ожидал такого от тренера «Зенита». Но арбитрам надо ожидать всего. Если бы Новиков сработал чётко, ничего такого не было бы.

Многие могут сказать, что аут был назначен в пользу «Зенита» и поэтому Семак технически не помешал ЦСКА ввести мяч в игру. Но его действия привели к массовой конфронтации. Только поэтому надо было его удалять. И когда Семак ушёл в подтрибунное помещение, он подумал, что его удалили. Сейчас он рассказывает, куда и зачем пошёл, но это всё неправда. Дальше уже за ним побежали и сказали возвращаться. Резервный должен был подсказать, что главного тренера надо удалять. Также надо было показывать много жёлтых карточек членам тренерского штаба «Зенита», которые в агрессивной манере побежали спасать своего главного. Это всё могло привести к настоящему мордобою. Департамент может высказать своё мнение для КДК, но, думаю, те сошлются на протокол Прокопова, где у Семака указана жёлтая», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.