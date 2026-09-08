Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Динамо» — «Спартак»

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 7-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и «Спартаком» (2:1). Главным арбитром этого матча был Кирилл Левников.

«У Левникова, как и у Танашева, чувствуется авторитет на поле. Видно, что его уважают. Правильно, неправильно, пропустил фол — все относятся с пониманием. Даже игроки «Спартака», обычно проверяющие судей падениями, после пропуска ничего не предъявляли.

На 72-й минуте Левников показал красную Тюкавину. Повторы в трансляции были никакие, оценить степень контакта локтя игрока «Динамо» с шеей Джику не представляется возможным. Мы здесь должны доверять резервному арбитру. Заика прочитал, что что-то может произойти, и вышел в поле. Полный контроль. Мне после этого повторы не нужны — я верю Матвею, который подсказал Левникову. Это единственное доказательство, что Тюкавина надо было удалять. Замысел игрока «Динамо» был понятен, но это красная карточка. На оценку Левникова этот эпизод не повлиял, поскольку здесь заслуга резервного арбитра. Но она изначально выше обычного, поскольку матч повышенной сложности», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.