«Я такого давно не видел». Арбитр Федотов — об отношении клубов РПЛ к судье Танашеву

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался об отношении клубов чемпионата России к судье Иналу Танашеву, который работал на матче 7-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов» (2:2).

«Хорошая работа Танашева, в его стиле — всё фиксировал, проблем никаких не создавал. Видно, что у клубов по отношению к Иналу есть большое уважение. Я такого давно не видел. Даже если взять нынешнего Карасёва — такого нет. Только, может, у Левникова ещё. Но это арбитр со стажем и именем, а Танашев — молодой. Никаких провокаций, апелляций — всё на уважении, все относятся с пониманием. Это говорит о том, что клубы понимают: если арбитр ошибается, то эта ошибка никакого особого характера не несёт. Этим и хороши молодые: раньше думали, что ошибки не случайны и за ними что-то стоит. Сейчас это исчезает.

Единственное пожелание к Танашеву — подучить английский. Пора забирать эмблемы ФИФА у тех, кому они не нужны. А для этого нужен язык.

На 55-й минуте Танашев верно засчитал гол в ворота «Краснодара», офсайда там не было. Но это дело VAR и ассистентов, а не главного арбитра», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.