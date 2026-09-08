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Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
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Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» по ходу матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА. Главным арбитром этой встречи был Андрей Прокопов.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«На 45+4-й минуте Прокопов не назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Но этот момент было сложно разглядеть в динамике: игрок ЦСКА перекрывал обзор и короткое движение Соболева локтем было закрыто. Верно вмешался Шадыханов на VAR, и после просмотра повтора Прокопов назначил 11-метровый и дал жёлтую Соболеву, — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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