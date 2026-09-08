«Департаменту такие не нужны». Арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью Бобровского

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов жёстко раскритиковал судью Яна Бобровского, который работал на матче 7-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Родина» (2:0).

«На шестой минуте Бобровский не разобрался. Он стоял и видел, что Онугха шипами попал по лицу игроку «Динамо». Что ещё нужно? Бобровский просто дал фол, остался в полупозиции. Для него это естественный момент, как лёгкая подножка или прихватик. А тут человеку кожу лица разорвали шипами. Арбитр прибежал, посмотрел — но ни жёлтой, ничего. Я поражаюсь. При том что человек не работает регулярно. Нравится ему на VAR — пускай там и сидит. Значит, это его предел. А департаменту такие арбитры в поле не нужны. Тебе дают игру, рассчитывают, а класса нет. Я этого не могу понять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.