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«Департаменту такие не нужны». Арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью Бобровского

«Департаменту такие не нужны». Арбитр Федотов жёстко раскритиковал судью Бобровского
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Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов жёстко раскритиковал судью Яна Бобровского, который работал на матче 7-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — «Родина» (2:0).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 16:15 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Агаларов – 51'     2:0 Мрезиг – 64'    
Удаления: нет / Онугха – 8'

«На шестой минуте Бобровский не разобрался. Он стоял и видел, что Онугха шипами попал по лицу игроку «Динамо». Что ещё нужно? Бобровский просто дал фол, остался в полупозиции. Для него это естественный момент, как лёгкая подножка или прихватик. А тут человеку кожу лица разорвали шипами. Арбитр прибежал, посмотрел — но ни жёлтой, ничего. Я поражаюсь. При том что человек не работает регулярно. Нравится ему на VAR — пускай там и сидит. Значит, это его предел. А департаменту такие арбитры в поле не нужны. Тебе дают игру, рассчитывают, а класса нет. Я этого не могу понять», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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