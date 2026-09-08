Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Рубин» — «Ахмат»

Бывший арбитр Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил судейство в матче 7-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ахматом» (1:1). Главным арбитром этой встречи был Евгений Буланов.

«На четвёртой минуте Буланов не показал жёлтую Сидибе. Можно говорить о срыве перспективной атаки, можно о неспортивном поведении. Но в любом случае была очевидная задержка руками без попытки сыграть в мяч. Игрок «Рубина» мог уходить на скорости.

Ключевой эпизод — 24-я минута, когда Буланов не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Несложный эпизод в плане восприятия. Мяч попал в руку Сидибе, она была очень высоко поднята, позиция Буланова позволяла принять самостоятельное решение — он находился в диагонали, но вразрез прекрасно просматривал этот момент. Не понимаю, почему арбитр продолжил игру. Верно вмешался Фёдоров на VAR и позвал его к монитору. Понятно, что Буланов быстро поменял решение и назначил 11-метровый. Оценка снижена на 0,5 балла. Такие решения должен принимать арбитр в поле, чтобы минимизировать вмешательство VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.