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Константин Генич назвал главные события 7-го тура РПЛ

Константин Генич назвал главные события 7-го тура РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич ответил на вопрос, что для него является самым главным событием 7-го тура Альфа-Банк РПЛ. Тур закрылся накануне матчем между казанским «Рубином» и грозненским «Ахматом» (1:1).

— Для кого какое событие главное?
— Ну, первая победа «Локомотива». Нет? Тоже важно. Поражение «Спартака» в дерби, — сказал Генич в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

«Локомотив» в 7-м туре обыграл калининградскую «Балтику» — 1:0. «Спартак» проиграл московскому «Динамо» со счётом 1:2. По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 19 очков. «Спартак» занимает четвёртое место, «Локомотив» — 13-е.

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