«Реал» — «Интер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч этих соперников.

Последние пять очных матчей «Реала» и «Интера»:

7 декабря 2021 года. Лига чемпионов, группа D, 6-й тур. «Реал» — «Интер» – 2:0;

15 сентября 2021 года. Лига чемпионов, группа D, 1-й тур. «Интер» — «Реал» – 0:1;

25 ноября