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22:00 Мск
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Реал — Интер: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед игрой Лиги чемпионов 8 сентября

«Реал» — «Интер»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
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Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч этих соперников.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Интер М
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять очных матчей «Реала» и «Интера»:

7 декабря 2021 года. Лига чемпионов, группа D, 6-й тур. «Реал» — «Интер» – 2:0;
15 сентября 2021 года. Лига чемпионов, группа D, 1-й тур. «Интер» — «Реал» – 0:1;
25 ноября