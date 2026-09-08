Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 8 сентября

Сегодня, 8 сентября, стартует общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 8 сентября (время московское):

19:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»;

19:45. «АЕК Афины» – ЛАСК;

22:00. «Реал» – «Интер»;

22:00. «Боруссия» Дортмунд – «Вильярреал»;

22:00. «Порту» – «Манчестер Сити»;

22:00. «Лилль» – «Бетис».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» (1:1, 4:3 пен.). Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.