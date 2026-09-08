«Реал» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В испанской Ла Лиге мадридский «Реал» одержал три победы на старте сезона, а в 4-м туре уступил «Бетису» (0:1). «Интер» в Серии А провёл три встречи и одержал три победы, переиграв в последнем туре «Наполи» (3:2). Во 2-м туре ЛЧ итальянцы сразятся с «Брюгге», а испанцы — с «Ромой».