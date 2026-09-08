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Реал Мадрид — Интер: онлайн трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027 начнется в 22:00 мск, 8 сентября 2026

«Реал» — «Интер»: онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Вальверде – 23'     2:1 Аугусто – 77'    

В испанской Ла Лиге мадридский «Реал» одержал три победы на старте сезона, а в 4-м туре уступил «Бетису» (0:1). «Интер» в Серии А провёл три встречи и одержал три победы, переиграв в последнем туре «Наполи» (3:2). Во 2-м туре ЛЧ итальянцы сразятся с «Брюгге», а испанцы — с «Ромой».

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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