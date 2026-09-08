Гурцкая: Глушенков не пришёл продлевать контракт с «Зенитом» и уехал на рыбалку

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая рассказал, что вингер «Зенита» Максим Глушенков не прибыл в клуб для продления контракта, уехав на рыбалку. По словам Гурцкая, это случилось совсем недавно. Действующее соглашение Глушенкова с «Зенитом» рассчитано до конца июня 2028 года.

– На этой неделе Глушенков должен был продлить контракт с «Зенитом». Договорились обо всём, обо всех цифрах. Но Глушенков сказал, что на этих условиях он больше не будет подписывать контракт.

– На каких?

– Договорились на продление контракта на 3 млн [евро]. После он узнал, сколько хотели предложить Тюкавину. Глушенков вообще не пришёл на продление, просто поехал на рыбалку, – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».