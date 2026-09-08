«Порту» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся португальский «Порту» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В чемпионате Португалии «Порту» одержал пять побед на старте сезона, а в 5-м туре переиграл «Морейренсе» (2:1). «Манчестер Сити» в чемпионате Англии провёл три встречи и одержал три победы, одолев в последнем туре «Ковентри» (1:0). Во 2-м туре ЛЧ португальцы сразятся с «Бетисом», а англичане — с «ПСЖ».