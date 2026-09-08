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Порту — Манчестер Сити: онлайн трансляция матча 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2026/2027 начнется в 22:00, 8 сентября 2026

«Порту» — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
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Сегодня, 8 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027, в котором встретятся португальский «Порту» и английский «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 1-й тур
08 сентября 2026, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
0:1 Холанд – 47'     0:2 Холанд – 90+1'    

В чемпионате Португалии «Порту» одержал пять побед на старте сезона, а в 5-м туре переиграл «Морейренсе» (2:1). «Манчестер Сити» в чемпионате Англии провёл три встречи и одержал три победы, одолев в последнем туре «Ковентри» (1:0). Во 2-м туре ЛЧ португальцы сразятся с «Бетисом», а англичане — с «ПСЖ».

Календарь матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027
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