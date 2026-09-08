«Это чёрная метка». Лепсая — о словах руководства «Балтики» об Андрее Талалаеве

Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался о главном тренере «Балтики» Андрее Талалаеве, обсуждая возможный уход специалиста в один из топ-клубов Альфа-Банк РПЛ. Ранее Талалаев получил четырёхматчевую дисквалификацию за своё поведение в матче 5-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1), его также раскритиковал глава попечительского совета «Балтики» Илья Мясников.

— Андрей Викторович — вменяемый человек. И когда с ним на берегу о чём-то договорятся, особенно перед переходом в большую команду, он и будет вести себя соответственно.

— А ты думаешь, в «Балтике» не договорились?

— Думаю, нет. Просто заявление, которое там… От, я не знаю, руководителя попечительского совета или как там оно правильно называется… В адрес Андрея Викторовича… Ну, честно говоря, я бы на его месте занервничал. Это была прямо чёрная метка, — сказал Лепсая в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».