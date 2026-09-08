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Орлов — о результатах «Зенита»: будет очень тревожный год

Орлов — о результатах «Зенита»: будет очень тревожный год
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об амбициях петербургского «Зенита» в текущем сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. После семи стартовых туров «Зенит» идёт на пятом месте в турнирной таблице.

«В прошлом чемпионате «Зенит» проиграл всего два раза за весь сезон. А тут уже три раза проиграли. Поэтому будет очень тревожный год… Это уже стало ясно. Посмотрите, сколько очков «Краснодар» набрал. Перед седьмым туром мы выделяли три сильнейшие команды: «Краснодар», «Спартак», «Зенит». А сейчас «Спартак» и «Зенит» отлетели, вверх поднялись «Динамо» и ЦСКА», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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