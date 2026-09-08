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Экс-тренер «Динамо» Шаронов приводил в пример Тюкавину Это’О

Экс-тренер «Динамо» Шаронов приводил в пример Тюкавину Это’О
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Бывший тренер «Динамо» Роман Шаронов поделился воспоминаниями о встречах в Лиге чемпионов с легендами мирового футбола — Лионелем Месси, Самуэлем Это’О, Андреем Шевченко и Златаном Ибрагимовичем. Шаронов успел поиграть в еврокубках во времена выступлений за «Рубин».

«Каждый из них — мастер высочайшего уровня, это даже не обсуждается. Уже тренером я часто привожу в пример своим игрокам Это’О. Я слышал от наших тренеров, входящих в топ, что игра без мяча — это игра в обороне. А Это’О блестяще играл без мяча в атаке. Первое: он постоянно находился в хорошей позиции, дальше были своевременные открывания, особенно в штрафной. Это’О постоянно держал меня в напряжении. Уже став тренером, я пересматривал с другого ракурса его игру и подмечал детали, которые затем подсказывал нашим футболистам. В частности, мы много работали над этим аспектом с Тюкавиным, и эти детали помогли Косте забить два гола весной», — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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