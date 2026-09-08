Бубнов прокомментировал заявление Орлова о «Зените»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал высказывание известного комментатора Геннадия Орлова, что в этом сезоне санкт-петербургский «Зенит» будет проходить через период перестройки.

«То, что сейчас в «Зените» кризис, и кризис очень серьёзный… Кризис жанра? Может быть. Потому что Геннадий Сергеевич, он, в общем-то, лоббировал Семака, и он сказал, что этот год уйдёт на перестройку. Всё. О чемпионстве забудьте, они даже сами не верят, что будут бороться за чемпионство. А в чём будет заключаться перестройка, вот это мы посмотрим. Это вопрос очень серьёзный», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».