Крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле назвал тройку фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2026. Напомним, действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе является сам Дембеле.

«Моя тройка фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»? Кварацхелия, также Гарри Кейн, у него был очень и очень хороший сезон. Также, думаю, Килиан Мбаппе», — приводит слова Дембеле The Touchline в социальной сети X.

Напомним, в сезоне-2025/2026 Лигу чемпионов УЕФА выиграл «Пари Сен-Жермен». Победу на чемпионате мира — 2026 праздновала сборная Испании, переигравшая в финале турнира национальную команду Аргентины.