15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Усман Дембеле назвал тройку фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2026

Усман Дембеле назвал тройку фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2026
Комментарии

Крайний нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле назвал тройку фаворитов в борьбе за «Золотой мяч» — 2026. Напомним, действующим обладателем самой престижной индивидуальной награды в футболе является сам Дембеле.

«Моя тройка фаворитов в борьбе за «Золотой мяч»? Кварацхелия, также Гарри Кейн, у него был очень и очень хороший сезон. Также, думаю, Килиан Мбаппе», — приводит слова Дембеле The Touchline в социальной сети X.

Напомним, в сезоне-2025/2026 Лигу чемпионов УЕФА выиграл «Пари Сен-Жермен». Победу на чемпионате мира — 2026 праздновала сборная Испании, переигравшая в финале турнира национальную команду Аргентины.

Материалы по теме
Гурцкая: Глушенков не пришёл продлевать контракт с «Зенитом» и уехал на рыбалку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android