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Шаронов предположил, почему Мостовой забыл их совместную игру на Евро-2004

Шаронов предположил, почему Мостовой забыл их совместную игру на Евро-2004
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Бывший футболист «Рубина» и воспитанник «Локомотива» Роман Шаронов отреагировал на то, что Александр Мостовой не помнит, что играл с ним за одну команду. Ранее, отвечая на вопросы журналистов, Мостовой усомнился, что играл с Шароновым на Евро-2004.

— Как Мостовой мог не запомнить, что был с вами в одной команде?
— Не думаю, что Саша задрал нос или что-то в этом роде. Никогда не замечал у него высокомерия. Он хоть и Царь, но простой, добрый человек. Наверное, я не запомнился ему, потому что был новичком в команде, а он уехал из Португалии очень быстро (после 1-го тура Мостового отчислили из сборной за откровенное интервью испанским СМИ. — Прим. «Чемпионата»). Ничего страшного — зато смешно, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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