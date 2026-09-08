«Манчестер Юнайтед» планирует трансфер ещё одного полузащитника за € 100 млн в январе — DE

«Манчестер Юнайтед» планирует трансфер ещё одного центрального полузащитника в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание Daily Express, «красные дьяволы» готовятся к трансферу хавбека дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечи в январе.

По данным источника, английский клуб уже начал предварительные переговоры по футболисту с дортмундцами. Интерес к игроку также приписывают «Манчестер Сити» и «Ньюкаслу». Сообщается, что «Боруссия» запросит за него € 100 млн.

В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» приобрёл трёх центральных полузащитников: Андрея Сантоса из «Челси», Карлоса Балеба из «Брайтона» и Юри Тилеманса из «Астон Виллы».