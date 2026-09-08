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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ
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Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги опубликовала в телеграм-канале шорт-лист тренеров, которые поборются за звание лучшего по итогам июля и августа.

В числе претендентов оказались следующие специалисты: Мурад Мусаев («Краснодар», шесть матчей, 18 набранных очков), Хуан Карлос Карседо («Спартак», шесть матчей, 13 очков), Сергей Семак («Зенит», шесть матчей, 12 очков), Дмитрий Игдисамов (ЦСКА, шесть матчей, 12 очков), Андрей Талалаев («Балтика», шесть матчей, 10 очков), Вадим Евсеев («Динамо» Махачкала, шесть матчей, девять очков) и Ильдар Ахметзянов («Оренбург», шесть матчей, семь