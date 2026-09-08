Широков: «Зениту» нужно что-то делать — ни одного цельного матча за семь туров

Известный российский экс-футболист Роман Широков высказался о нестабильности «Зенита» в текущем сезоне. Петербуржцы идут на пятом месте в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги.

«Нестабильность «Зенита» связана с качеством игры. Оно и в последние два года наводило на мысль, что нужно как-то улучшать. Пока они этого сделать не могут, потому такая нестабильная игра. Они даже в матче нестабильны: могут один тайм играть здорово, а второй провалить. Поэтому так и складывается. За семь туров не провели ни одного цельного матча. Всё время играют какими-то отрезками, даже внутри одного матча. Где-то получается чуть лучше, где-то хуже. Нет стабильной качественной игры, поэтому нет результата.

Пока кризис преодолим. Нужно дотерпеть два матча до паузы… Хотя там «Локомотив» и «Балтика». Я говорю дотерпеть, а с другой стороны — оба матча надо выиграть. С «