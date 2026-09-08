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У «Ливерпуля» с нового сезона впервые за 17 лет сменится титульный спонсор

У «Ливерпуля» с нового сезона впервые за 17 лет сменится титульный спонсор
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«Ливерпуль» объявил о смене титульного спонсора после 17 лет партнёрства с компанией Standard Chartered. Как сообщает пресс-служба английского клуба, с 1 июля 2027 года новым титульным спонсором команды станет компания Turkish Airlines.

Логотип авиакомпании будет размещен на футболках мужской, женской и молодёжной команд «Ливерпуля». Standard Chartered, работавшая с клубом с 2010 года, также продолжит сотрудничество с мерсисайдцами.

«Это знаменательное событие для нас, и мы рады приветствовать Turkish Airlines в качестве нашего главного клубного партнёра с июня 2027 года. Футболка «Ливерпуля» занимает особое место в истории нашего клуба. Turkish Airlines — это всемирно признанная организация с обширной международной сетью, и мы с нетерпением ждём начала нашего партнёрства и построения прочных отношений», — приводит слова коммерческого директора «Ливерпуля» Бена Лэтти официальный сайт клуба.

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