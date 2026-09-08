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«До тошноты не доходило, но страх иногда был». Шаронов — о стрессах и психологах в футболе

«До тошноты не доходило, но страх иногда был». Шаронов — о стрессах и психологах в футболе
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» и воспитанник «Локомотива» Роман Шаронов высказался о стрессах и психологии в футболе.

— Какие ритуалы были у вас?
— Ничего сверхъестественного. В день игры мне обязательно нужно было хорошо выспаться, а дальше — обед, настрой на матч, выход к автобусу в определённое время. Кто-то раньше приходил, я — ближе к отъезду. К ножницам в день матча старался не прикасаться, но это мелочи, на которых не зацикливался. Я в большей степени мысленно прокручивал игру в голове. Сейчас понимаю, что в плане психологии у меня иногда был внутри неправильный посыл. А человека, который направил бы мысли в правильное русло, рядом не оказалось.

— Что вы имеете в виду?
— Иногда охватывал страх. Неуверенность сковывала. Поэтому, на мой взгляд, помощь психолога просто необходима футболистам, особенно молодым. Считаю эту позицию одной из ключевых в академиях. Многие воспринимают психолога как доктора, но это совершенно другая и очень глубокая тема. Реально сильный специалист может здорово помочь как тренерам, так и игрокам. Мы же видим только игру и не знаем, что у пацанов внутри. Бывают жизненные ситуации, с которыми парню нужно справиться, а он в таком состоянии выходит на поле. Это очень важный момент.

— Даже чемпиона мира Мертезакера, по его собственному признанию, часто тошнило от напряжения перед матчами.
— Вот, Мертезакер говорил ровно об этой же