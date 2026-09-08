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Бубнов ответил, является ли Глушенков одним из сильнейших футболистов РПЛ

Бубнов ответил, является ли Глушенков одним из сильнейших футболистов РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове. Ранее появилась информация, что вингер не пришёл продлевать контракт с санкт-петербургским клубом, решив вместо этого отправиться на рыбалку. За сине-бело-голубых Максим выступает с лета 2024 года.

— Нобель, он поехал на рыбалку ловить новый контракт, правильно?

— Можно и так сказать. А вы согласны, что Глушенков — это один из сильнейших игроков российских сейчас? Вообще, в принципе РПЛ, не только российских.
— РПЛ — нет. Легионеров считаем? Нет тогда, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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