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Широков: надеемся, «Краснодар» не будет упускать чемпионство, как победы в Кубке России

Широков: надеемся, «Краснодар» не будет упускать чемпионство, как победы в Кубке России
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Бывший полузащитник «Краснодара» Роман Широков высказался о выступлениях «быков» в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. По состоянию на сегодняшний день чёрно-зелёные занимают первое место в турнирной таблице, набрав 19 очков в семи матчах.

«Мы разговаривали после трёх туров, и я сказал, что «Краснодар» — самая стабильная команда по игре. Честно говоря, удивительно, что с «Крыльями» они потеряли очки. Я смотрел календарь — думал, 10 подряд выиграют. Ещё два тура назад я так думал. Чуть-чуть не срослось. Исходя из статистики, у нас такого не было, чтобы команда, выигравшая шесть матчей на старте, не стала чемпионом. Будем надеяться, что «Краснодар» не будет упускать чемпионство, как победы в Кубке России.

Стабильность «Краснодара» объясняется стабильностью всего клуба. У них стабильный состав. Ушёл Эдик, но сделали качественную замену в лице Кривцова. Команда не зависит ни от одного игрока. Даже не