Роман Шаронов: в 2009 году «Рубин» стал топ-клубом для России

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов поделился воспоминаниями о чемпионских титулах. Сегодня, 8 сентября, Шаронову исполнилось 50 лет.

— Какое из двух чемпионств вам более дорого?

— Второе, 2009 года. Триумф 2008-го был определённым стечением обстоятельств. Мы не ставили перед собой задачи обязательно стать чемпионами. Она возникла уже по ходу сезона, но и тогда вслух о ней никто не кричал. Защитить титул было намного сложнее, потому что «Рубин» уже совершенно иначе воспринимали и мы сами начали сезон не очень хорошо: одно время даже пятыми шли. Но потом накатили и досрочно, с запасом, выиграли золото, в Лиге чемпионов достойно выступили. 2009-й год был важнецким — именно тогда «Рубин» стал топ-клубом для России, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.