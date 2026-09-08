Экс-тренер Олейникова Гришин — о переходе в ЦСКА: он хороший парень, но так не поступают

Александр Гришин, бывший тренер потенциального новичка ЦСКА Ивана Олейникова, высказался о переходе нападающего из самарских «Крыльев Советов». Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Рубин», но изменил решение.

«Олейников — хороший футболист, я всегда об этом говорил. ЦСКА он точно пригодится. Но то, как он переходит… В наше время так не делалось: если руку пожал и есть договорённость — ты переходишь. Раз Олейников уже прилетел в Казань, значит, договорённость с «Рубином» была. Мне кажется, так не поступают. Ваня — мой воспитанник, хороший парень. Не знаю, почему так произошло, но раньше воспитание было правильным.

А по-футбольному Олейников, конечно, поможет ЦСКА. Он стал лидером «Крыльев Советов» — отдаёт, забивает. Осталось только вписать его в команду. На этом этапе Иван мог играть и в более сильных командах — не в «Чайке», «Ахмате» или «Крыльях». От