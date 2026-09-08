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«Будё-Глимт» и «Фламенго» — номинанты на лучший клуб года, «Барселоны» нет в списке

«Будё-Глимт» и «Фламенго» — номинанты на лучший клуб года, «Барселоны» нет в списке
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Стали известны пять номинантов на приз лучшей команде по итогам 2026 года. В число претендентов вошли английский «Арсенал», французский «ПСЖ», немецкая «Бавария», норвежский «Будё-Глимт» и бразильский «Фламенго». Номинанты были объявлены на церемонии журнала France Football.

Фото: https://ballondor.com/

Таким образом, чемпион Испании «Барселона» не попала в число претендентов на награду. Лучшая команда Италии в сезоне-2025/2026 «Интер» тоже вне списка номинантов.

Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне.