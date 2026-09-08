Известный отечественный тренер Юрий Сёмин назвал команду, за которую будет болеть в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Его симпатия на стороне французского «Пари Сен-Жермен».

«Симпатии ясны — «ПСЖ». Там играют наши футболисты, которые выступали в РПЛ. Я говорю о Сафонове и Кварацхелии. Команда показывает очень яркий футбол. В ближайшее время будет матч «ПСЖ» — «Барселона» — с нетерпением ждём. Сегодняшние матчи тоже интересны. «Реал» — «Интер» будет очень интересной вывеской. Итальянцы хороши в обороне, великолепно проводят контратаки. Посмотрим, как эта оборона справится с Мбаппе.

«Реал» сегодня совершенно новый. Они ещё не обрели свою стабильность, но очень сильно укрепились в обороне, поменяли схему в игре. Из трёх матчей два они провели очень сильно, но проигранный матч показал, что есть проблемы», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.