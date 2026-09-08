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Жубал — лучший игрок «Краснодара» в июле-августе, Кордоба — вне топ-3

Жубал — лучший игрок «Краснодара» в июле-августе, Кордоба — вне топ-3
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Бразильский защитник «Краснодара» Жубал был признан лучшим игроком команды по итогам двух месяцев лета. Об этом сообщает пресс-служба чёрно-зелёных в телеграм-канале. Легионер набрал 44,14% голосов болельщиков на официальном сайте.

Второе и третье места в голосовании заняли российские игроки Никита Кривцов и Станислав Агкацев. Полузащитник оформил четыре результативных действия в четырёх турах на старте Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, но позже выбыл на продолжительный срок из-за травмы.

В тройку призёров не попал нападающий Джон Кордоба, который восстановился от травмы лишь к 5-му туру, а первый гол в сезоне забил в сентябре. У Жубала семь матчей за клуб на старте сезона. Центральный защитник забил три гола.

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