15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России сыграет с Нигерией и Намибией в октябре

Сборная России сыграет с Нигерией и Намибией в октябре
Комментарии

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила двух новых соперников сборной России по футболу на осенние матчи в 2026 году.

Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдёт в Екатеринбурге. 6 октября соперником россиян станет команда Нигерии. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде.

Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.

Материалы по теме
Сборная России объявила расширенный состав на сбор в сентябре-октябре