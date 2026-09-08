Сборная России сыграет с Нигерией и Намибией в октябре

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила двух новых соперников сборной России по футболу на осенние матчи в 2026 году.

Так, 3 октября Россия встретится со сборной Намибии. Игра пройдёт в Екатеринбурге. 6 октября соперником россиян станет команда Нигерии. Матч пройдёт в Нижнем Новгороде.

Ранее уже было объявлено, что 29 сентября сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Ирана.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.