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«Второй раз Галицкий не простит». Александр Бубнов — о «Краснодаре» в этом сезоне

«Второй раз Галицкий не простит». Александр Бубнов — о «Краснодаре» в этом сезоне
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Футбольный эксперт Александр Бубнов заявил, что президент «Краснодара» Сергей Галицкий не простит главному тренеру команды Мураду Мусаеву поражение в Альфа-Банк РПЛ и Фонбет Кубке России этого сезона.

«Такие шансы, как у них сейчас, стать чемпионами, таких не было никогда. Больше того, нужно стратегически же смотреть. И Галицкий смотрит. Если они сохранят отрыв, а могут ещё увеличить, они могут так увеличить, что после зимней паузы, в которую они ещё усилятся и станут сильнее, чемпионство, можно сказать, будет у них в кармане. И они смогут сконцентрироваться на Кубке. Потому что они точно выйдут в плей-офф. И сделать золотой дубль. Хотя уже могли сделать, не сделали, упустили! Второй раз Галицкий Мусаеву это не простит. Вот и всё», — сказал Бубнов в