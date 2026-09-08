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Экс-капитан «Рубина» Шаронов назвал самого большого провокатора, против которого играл

Экс-капитан «Рубина» Шаронов назвал самого большого провокатора, против которого играл
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Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов назвал самого провоцирующего соперника за всю карьеру. Он выделил форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, против которого играл в составе национальной команды России.

— А кто из нападающих был самым противным?
— Суарес. Неспортивное поведение — часть его игры. Луис постоянно провоцировал, мог ударить исподтишка, на ногу наступить, раз двинул мне локтем незаметно от судьи. Чисто латиноамериканские штучки. Ничего криминального в этом нет: кто как может, так и добивается успеха. Но при этом Суарес ещё и суперфорвард. Главное, чтобы футбольные качества были на первом месте, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сегодня, 8 сентября, Шаронову исполнилось 50 лет.

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