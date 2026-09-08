Экс-капитан «Рубина» Шаронов назвал самого большого провокатора, против которого играл

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов назвал самого провоцирующего соперника за всю карьеру. Он выделил форварда сборной Уругвая Луиса Суареса, против которого играл в составе национальной команды России.

— А кто из нападающих был самым противным?

— Суарес. Неспортивное поведение — часть его игры. Луис постоянно провоцировал, мог ударить исподтишка, на ногу наступить, раз двинул мне локтем незаметно от судьи. Чисто латиноамериканские штучки. Ничего криминального в этом нет: кто как может, так и добивается успеха. Но при этом Суарес ещё и суперфорвард. Главное, чтобы футбольные качества были на первом месте, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, сегодня, 8 сентября, Шаронову исполнилось 50 лет.