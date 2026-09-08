Названа приоритетная цель «Челси» в зимнее трансферное окно — BBC

«Челси» планирует усилить состав в зимнее трансферное окно. Как сообщает издание BBC, приоритетной целью «синих» в январе будет подписание центрального полузащитника. В последние дни летнего окна лондонцы не смогли найти замену аргентинцу Энцо Фернандесу, который перешёл в «Манчестер Сити» за € 145 млн.

Сообщается, что в конце августа «Челси» рассматривал полузащитников Сандера Берге из «Фулхэма», Ламина Камара из «Монако» и Ману Коне из «Ромы». Сделка по хавбеку французского клуба сорвалась за несколько минут до дедлайна.

По информации издания, в список интересов «Челси» на январь входит полузащитник Алекс Скотт из «Борнмута». Потребность «Челси» в новом полузащитнике продемонстрировала игра 3-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (1:2), когда главный тренер Хаби Алонсо завершил матч с правыми защитниками Рисом Джеймсом и Мало Гюсто в центре поля.