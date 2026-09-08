Леонид Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ

Российский тренер Леонид Слуцкий подробно объяснил, почему не верит в возможную победу московского «Спартака» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге этого сезона. После семи туров красно-белые, набрав 13 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице.

«Мне много прилетело, когда я сказал, что не верю, что «Спартак» вдлинную поборется за чемпионство, потому что они могут пропустить когда угодно, с кем угодно, на любой минуте. У них нет ни одного игрока в линии обороны, которого можно назвать королём надёжности. Жедсон не защитник, Джику и Ву вообще не играют друг с другом. Это поразительная история: во время первого и второго пропущенных мячей, несмотря на то что была потеря Умярова и другие ошибки, защитников просто не было рядом. У пары центральных, которые всегда должны быть рядом, расстояние между друг другом минимум тридцать метров.

При всей моей любви к Максименко его тоже нельзя назвать супервратарём. Про кого в этой пятёрке можно сказать: «Он точно не провалится»?» — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».