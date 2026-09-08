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Стали известны пять номинантов на приз лучшему тренеру 2026 года

Стали известны пять номинантов на приз лучшему тренеру 2026 года
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Названы пять номинантов на приз лучшему главному тренеру 2026 года. В число претендентов вошли специалисты Микель Артета из лондонского «Арсенала», Луис Энрике из французского «ПСЖ», Унаи Эмери из английской «Астон Виллы», Венсан Компани из немецкой «Баварии» и Луис де ла Фуэнте, возглавляющий сборную Испании. Номинанты были объявлены на церемонии журнала France Football.

Фото: ballondor.com

Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. По итогам прошлого года лучшим тренером был признан Луис Энрике.