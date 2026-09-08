Юрий Сёмин: «ПСЖ» стремится выиграть ЛЧ третий раз подряд и повторить достижение «Реала»

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин высказался о мотивации «Пари Сен-Жермен» выиграть Лигу чемпионов в третьем сезоне подряд.

«ПСЖ» стремится выиграть Лигу чемпионов третий раз подряд и повторить достижение «Реала». Каждый сезон у Луиса Энрике одна программа — выиграть Лигу чемпионов. Они как бы автоматом выигрывают чемпионат Франции, но на сегодня старт у «ПСЖ» самый слабый за последние годы. Однако Энрике откладывает лучшие матчи «ПСЖ» на конец сезона, чтобы игроки не были уставшими и пришли к финалу Лиги чемпионов в хорошей кондиции, азартные и свежие. В процессе сезона он даёт примерно одинаковое количество матчей всем игрокам. Наверное, это 20-22 футболиста, которые играют примерно равное количество игр. «ПСЖ» сохраняет силы к решающим матчам, но туда ещё надо дойти. Пока всё получалось», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.