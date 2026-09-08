«Никогда его не боялся». Роман Шаронов — о феномене Курбана Бердыева

Известный российский экс-футболист Роман Шаронов, выступавший за «Рубин», высказался о бывшем главном тренере казанцев Курбане Бердыеве.

— Бердыев — главный тренер в вашей жизни с отрывом?

— Однозначно! Но, помимо спортивных результатов, Бердыев внёс большой вклад в развитие клуба в целом. До его прихода команда была «на нуле». При поддержке и большом доверии президента республики Шаймиева и Исхакова [с 2005 года почётный президент клуба] «Рубину» удалось пройти большой путь и стать известным клубом не только в России, но и за рубежом.

— Как для себя формулируете уникальность Бердыева?

— Во-первых, он постоянно учился. Это его ключевое отличие от многих коллег. Бердыев не зацикливался на счёте на табло. Его настроение не зависело от результата. Он всегда в первую очередь спрашивал с себя и всё время