Четыре из пяти номинантов на тренера года — испанцы. Флик — вне списка

Четыре из пяти специалистов, номинированных на приз лучшему тренеру 2026 года, — испанцы. В число претендентов на главную индивидуальную награду для тренеров попали тренеры Микель Артета из лондонского «Арсенала», Луис Энрике из французского «ПСЖ», Унаи Эмери из английской «Астон Виллы и Луис де ла Фуэнте, возглавляющий сборную Испании.

Единственным специалистом не из Испании, претендующим на награду, стал бельгиец Венсан Компани из немецкой «Баварии». При этом главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик, победивший с клубом в чемпионате Испании, не попал в пятёрку претендентов.

Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года от France Football, которая запланирована на понедельник, 26 октября. «Барселона» также не была номинирована на приз лучшей команде сезона.