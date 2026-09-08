«Они ужасны, они очень слабы». Родри — партнёру по «Барселоне» во время игры с «Валенсией»
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Полузащитник «Барселоны» Родри был удивлён низким уровнем игры «Валенсии» в матче 4-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали разгромную победу (5:0). Новичок каталонцев покинул поле на 62-й минуте вместе с защитником Пау Кубарси, после чего обсудил с одноклубником игру.
Испания — Ла Лига . 4-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
0 : 5
Барселона
Барселона
0:1 Ямаль – 6' 0:2 Лопес – 22' 0:3 Рафинья – 50' 0:4 Педри – 79' 0:5 Ямаль – 84'
«Они очень слабы, очень слабы, чувак. Очень плохи. Они ужасны, они ужасны. Как «Валенсия» финишировала в прошлом году? Знаешь, во втором тайме они даже не пересекли центральную линию», – приводит слова Родри издание Marca со ссылкой на проект El Día Después.
«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с максимумом очков (12 в четырёх турах).
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