«Они ужасны, они очень слабы». Родри — партнёру по «Барселоне» во время игры с «Валенсией»

Полузащитник «Барселоны» Родри был удивлён низким уровнем игры «Валенсии» в матче 4-го тура Ла Лиги, в котором сине-гранатовые одержали разгромную победу (5:0). Новичок каталонцев покинул поле на 62-й минуте вместе с защитником Пау Кубарси, после чего обсудил с одноклубником игру.

«Они очень слабы, очень слабы, чувак. Очень плохи. Они ужасны, они ужасны. Как «Валенсия» финишировала в прошлом году? Знаешь, во втором тайме они даже не пересекли центральную линию», – приводит слова Родри издание Marca со ссылкой на проект El Día Después.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с максимумом очков (12 в четырёх турах).