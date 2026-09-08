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Юрий Сёмин: ЦСКА может навязать борьбу за первое место в РПЛ

Юрий Сёмин: ЦСКА может навязать борьбу за первое место в РПЛ
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Бывший тренер ряда российских клубов Юрий Сёмин выразил мнение, что московский ЦСКА может навязать борьбу за чемпионство в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. После семи туров армейцы, набрав 15 очков, занимают второе место в турнирной таблице. На первой строчке находится «Краснодар», в активе которого 19 очков.

«Сейчас рядом с «Краснодаром» есть две команды — «Спартак» и «Динамо». Также выделю ЦСКА. Я думаю, армейцы могут навязать борьбу за первое место в РПЛ. Они близки к этому. Если они обретут свою стабильность, чемпионат будет очень интересен», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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