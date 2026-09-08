Бубнов выставил оценки «Динамо» и «Спартаку» по итогам матча 7-го тура РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам московских «Динамо» и «Спартака» по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

В следующем туре «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом» 13 сентября, а «Динамо» на день раньше в домашнем матче сыграет с «Оренбургом».