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Бубнов выставил оценки «Динамо» и «Спартаку» по итогам матча 7-го тура РПЛ

Бубнов выставил оценки «Динамо» и «Спартаку» по итогам матча 7-го тура РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» выставил оценки игрокам московских «Динамо» и «Спартака» по итогам матча 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

После семи матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 13 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Динамо» также заработало 13 очков и располагается на третьей строчке.

Фото: «Коммент.Шоу»

Фото: «Коммент.Шоу»

В следующем туре «Спартак» в Москве встретится с «Ростовом» 13 сентября, а «Динамо» на день раньше в домашнем матче сыграет с «Оренбургом».

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