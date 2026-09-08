15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Интер М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шаронов: я никогда не был москвичом, а теперь мой родной город — Казань

Шаронов: я никогда не был москвичом, а теперь мой родной город — Казань
Комментарии

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов признался, что не считает себя москвичом. Своим родным городом Шаронов назвал Казань.

— Нет сожаления, что вся игровая карьера прошла вдали от родного города?
— Москва — один из лучших городов мира с точки зрения развития, комфорта, и так далее, но я никогда не был москвичом. Моё детство прошло в подмосковном посёлке рядом с Тарасовкой и базой «Спартака». Позже семья переехала в Мытищи. Евсеев, Пашинин — тоже оттуда. Близкими друзьями мы никогда не были, но вместе в «Локомотиве» занимались, общались. А теперь мой родной город — Казань, говорю без малейшей бравады. Я в осознанном возрасте сюда переехал — и не жалею.

Во-первых, я видел, как город развивается, а комфорт семьи очень важен для меня. Второй момент: «Рубин» стал для меня родным и главным клубом в карьере. Плюс супруга у меня из Казани. Тут все факторы идеально совпали, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Материалы по теме
«И меня охватывал страх». Серьёзный разговор в юбилей с легендой «Рубина» Шароновым
Эксклюзив
«И меня охватывал страх». Серьёзный разговор в юбилей с легендой «Рубина» Шароновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android