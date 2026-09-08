Шаронов: я никогда не был москвичом, а теперь мой родной город — Казань

Бывший футболист «Рубина» Роман Шаронов признался, что не считает себя москвичом. Своим родным городом Шаронов назвал Казань.

— Нет сожаления, что вся игровая карьера прошла вдали от родного города?

— Москва — один из лучших городов мира с точки зрения развития, комфорта, и так далее, но я никогда не был москвичом. Моё детство прошло в подмосковном посёлке рядом с Тарасовкой и базой «Спартака». Позже семья переехала в Мытищи. Евсеев, Пашинин — тоже оттуда. Близкими друзьями мы никогда не были, но вместе в «Локомотиве» занимались, общались. А теперь мой родной город — Казань, говорю без малейшей бравады. Я в осознанном возрасте сюда переехал — и не жалею.

Во-первых, я видел, как город развивается, а комфорт семьи очень важен для меня. Второй момент: «Рубин» стал для меня родным и главным клубом в карьере. Плюс супруга у меня из Казани. Тут все факторы идеально совпали, — сказал Шаронов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.