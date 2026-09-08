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Матвей Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года — France Football

Матвей Сафонов номинирован на приз имени Льва Яшина лучшему вратарю года — France Football
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов попал в число претендентов на приз лучшему вратарю 2026 года. Вместе с ним в список номинантов попали голкиперы Яссин Буну из «Аль-Хиляля», Тибо Куртуа из «Реала», Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии», Жоан Гарсия из «Барселоны», Эдуард Менди из «Аль-Ахли», Эмилиано Мартинес из «Челси», Давид Райя из «Арсенала», Возинья из сборной Кабо-Верде и Унаи Симон из «Атлетика».

Фото: ballondor.com

Фото: ballondor.com

Победитель номинации будет объявлен на церемонии вручения «Золотого мяча» 2026 года, которая запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. По итогам прошлого года награда досталась голкиперу «Манчестер Сити» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумме.

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