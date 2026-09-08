«Не хватает мастерства». Орлов — об упущенных моментах «Зенита» в матче с ЦСКА

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об упущенных моментах «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

«Моменты ведь были у наших игроков… Первая минута — головой пробивает в высоком прыжке Андраде. Потрясающе! Мяч летит в самый угол ворот, но попадает в перекладину. Потом Глушенков сам… Соболев так мяч ему сбросил, и опять перекладина! Он решил порвать сетку или сломать перекладину. Ну зачем же так сильно?! Лучше средним ударом, но наверняка и точно. До ворот было 10 метров. Это, конечно, мастерства не хватает», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».