«Не хватает мастерства». Орлов — об упущенных моментах «Зенита» в матче с ЦСКА
Поделиться
Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об упущенных моментах «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8' 1:1 Соболев – 84' 1:2 Обляков – 90+8'
«Моменты ведь были у наших игроков… Первая минута — головой пробивает в высоком прыжке Андраде. Потрясающе! Мяч летит в самый угол ворот, но попадает в перекладину. Потом Глушенков сам… Соболев так мяч ему сбросил, и опять перекладина! Он решил порвать сетку или сломать перекладину. Ну зачем же так сильно?! Лучше средним ударом, но наверняка и точно. До ворот было 10 метров. Это, конечно, мастерства не хватает», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».
Материалы по теме
Комментарии
- 8 сентября 2026
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:46
-
14:33
-
14:30
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:14
-
14:10
-
14:09
-
13:50
-
13:48
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:22
-
13:21
-
13:20
-
13:05
-
13:05
-
13:01
-
12:56
-
12:55
-
12:45
-
12:40
-
12:40
-
12:40
-
12:32
-
12:30
-
12:24
-
12:20