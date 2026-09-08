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«Не хватает мастерства». Орлов — об упущенных моментах «Зенита» в матче с ЦСКА

«Не хватает мастерства». Орлов — об упущенных моментах «Зенита» в матче с ЦСКА
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об упущенных моментах «Зенита» в матче 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 45+8'     1:1 Соболев – 84'     1:2 Обляков – 90+8'    

«Моменты ведь были у наших игроков… Первая минута — головой пробивает в высоком прыжке Андраде. Потрясающе! Мяч летит в самый угол ворот, но попадает в перекладину. Потом Глушенков сам… Соболев так мяч ему сбросил, и опять перекладина! Он решил порвать сетку или сломать перекладину. Ну зачем же так сильно?! Лучше средним ударом, но наверняка и точно. До ворот было 10 метров. Это, конечно, мастерства не хватает», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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