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Goal назвал топ-10 фаворитов Лиги чемпионов: «Барселона» — вторая, «Бавария» — третья

Goal назвал топ-10 фаворитов Лиги чемпионов: «Барселона» — вторая, «Бавария» — третья
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Названы топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. По версии издания Goal, фаворитом турнира является действующий обладатель трофея «ПСЖ». В тройку претендентов также входят испанская «Барселона» и немецкая «Бавария».

Места с 4-го по 10-е, согласно рейтингу, занимают лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», «Манчестер Сити», мадридский «Атлетико», «Ливерпуль», «Интер» и «Манчестер Юнайтед». Турецкий «Галатасарай», за который выступает россиянин Алексей Батраков, расположился на 16-й строчке.

Общий этап Лиги чемпионов стартует сегодня, 8 сентября. Действующим победителем турнира является французский «ПСЖ».

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