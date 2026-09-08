Первый тренер Сафонова отреагировал на номинацию вратаря на премию Яшина

Алексей Чистяков, первый тренер российского вратаря французского «ПСЖ» Матвея Сафонова, отреагировал на номинацию голкипера на премию имени Льва Яшина, которая вручается лучшему вратарю года.

«Самая лучшая реакция будет тогда, когда Матвей получит эту награду. Он её, конечно, заслужил. Особенно когда выиграли Межконтинентальный кубок, а Сафонов отразил четыре пенальти в серии. Часто говорят, что вратарь — это 50% команды, а в тот день Матвей сыграл все 80% в успехе «ПСЖ». Да и в Лиге чемпионов он очень помог — благодаря ему выиграли второй раз подряд. Других вратарей можно рассматривать, но Матвей — первый», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.