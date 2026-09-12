Начало мультикаста матчей 3-го тура Бундеслиги

12 сентября в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027, стартующих в указанный слот.

В 16:30 мск начнутся следующие игры:

«Фрайбург» — «Боруссия» М;

«Хоффенхайм» — «Штутгарт»;

«Майнц» — «Айнтрахт» Ф;

«Аугсбург» — «Байер»;

«Боруссия» Д — «Падерборн».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Самые дорогие футболисты: