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Мультикаст матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги по футболу 2026/2027 начнется в 16:30, где смотреть матч Боруссии Дортмунд

Начало мультикаста матчей 3-го тура Бундеслиги
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12 сентября в 16:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся мультикаст (многоадресное вещание) матчей 3-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027, стартующих в указанный слот.

Смотрите мультикаст здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

В 16:30 мск начнутся следующие игры:

«Фрайбург» — «Боруссия» М;
«Хоффенхайм» — «Штутгарт»;
«Майнц» — «Айнтрахт» Ф;
«Аугсбург» — «Байер»;
«Боруссия» Д — «Падерборн».

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Бундеслиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2026/2027
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