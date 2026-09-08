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«Прирождённый боец». France Football — о номинации Сафонова на приз лучшему вратарю года

«Прирождённый боец». France Football — о номинации Сафонова на приз лучшему вратарю года
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Учредитель премии «Золотой мяч» France Football опубликовал материал про голкипера «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвея Сафонова, который был номинирован на приз лучшему вратарю мира в 2026 году. Россиянин вошёл в десятку претендентов на награду.

«Матвей Сафонов: от второго вратаря до чемпиона. Пройдя путь от запасного до игрока основного состава и двукратного победителя Лиги чемпионов УЕФА с «ПСЖ», Сафонов совершил впечатляющий взлёт к вершине славы – и теперь номинирован на премию «Золотой мяч» в номинации «Лучший вратарь сезона».

Менее года назад многие, вероятно, и представить себе не могли, что Матвей Сафонов станет основным вратарём «ПСЖ». Команда Луиса Энрике уже тогда была доминирующей силой, какой мы её знаем сегодня, завоёвывая титулы как во Франции, так и за рубежом, но россиянин всё ещё считался многообещающим вратарём, большую часть времени проводившим на скамейке запасных.

Однако в течение прошлого сезона Сафонов не только зарекомендовал себя как ключевая фигура в главных успехах «ПСЖ», но и стал считаться одним из лучших вратарей мира. Он прирождённый боец, его цель всегда будет заключаться в том, чтобы побеждать, никогда не соглашаясь ни на что меньшее, чем слава», — говорится в материале.

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